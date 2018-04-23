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Fatih Portakal bombayı patlattı! İşte CHP'nin adayı olacak 2 isim

FATİH PORTAKAL BOMBAYI PATLATTI! İŞTE CHP'NİN ADAYI OLACAK 2 İSİM

FOX TV Ana Haber bülteninde, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Muharrem İnce ve Yılmaz Büyükerşen'in adının öne çıktığı iddia edildi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 20:40
Puan Ver : Fatih Portakal Bombayı Patlattı! İşte Chp'nin Adayı Olacak 2 İsim(8/10)4

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu. İddiaya göre CHP yönetimi, Cumhurbaşkanlığı için Muharrem İnce ve Yılmaz Büyükerşen isimleri arasından tercih yapacak

ADAYLAR İKİYE DÜŞTÜ

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.

İKİ İSİMDEN BİRİ ADAY OLACAK

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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