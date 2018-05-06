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Fatih Tekke, Denizlispor'u Spor Toto 1. Ligde Tutmayı Başardı
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Fatih Tekke, Denizlispor'u Spor Toto 1. Ligde Tutmayı Başardı

FATİH TEKKE, DENİZLİSPOR'U SPOR TOTO 1. LİGDE TUTMAYI BAŞARDI

Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 14 maçta topladığı 21 puanla ligde kalmayı başardı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Fatih Tekke, Denizlispor'u Spor Toto 1. Ligde Tutmayı Başardı(10/10)6

Spor Toto 1. Ligde teknik direktör Fatih Tekke göreve gelmeden önce 21 haftada 17 puanı bulunan Denizlispor, Tekke yönetiminde çıktığı 13 maçta topladığı 21 puanla ligde kalmayı başardı.

FATİH TEKKE 21. HAFTADA TAKIMI DEVRALDI

2017-2018 sezonuna teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde başlayan Denizlispor, 6. haftadan sonra takımın başına Reha Erginer'i getirdi. 20. haftanın ardından Erginer'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, 1 hafta Bülent Ertuğrul yönetiminde sahaya çıktıktan sonra yoluna Fatih Tekke ile devam etti.

Fatih Tekke'nin göreve geldiği dönemde 21 maçta topladığı 17 puanla 16. sırada bulunan Denizlispor, Tekke yönetiminde ise çıktığı 13 maçta ise 21 puan topladı. Toplamda 38 puana ulaşan Denizlispor, sezonu 15. sırada tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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