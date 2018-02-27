FATİH TEKKE'NİN ACI GÜNÜ
Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin dedesi Hacı Hafız Ömer Tekke, hayatını kaybetti.
Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin dedesi vefat etti.
Yeşil-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin dedesi Hacı Hafız Ömer Tekke'nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor Kulübü olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'ye, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar