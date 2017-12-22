Galatasaray, Fatih Terim'le 4. kez sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı kulüple saat 16.00'da başlayan imza töreniyle resmi imzayı attı.

ALACAĞI PARA BELLİ OLDU

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir."

Kaynak: haberinburada