

Makedonya maçından sonra Üsküp'ten Trieste'ye hareket edildiği sırada uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetim kurulu ile yaptığı istişare, ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le kurulan temas sonrası kamptan gönderilmesine karar verildi.







Demirören, toplantı sonrası Fatih Terim'le bir telefon konuşması yaptı ve milli futbolcunun kampta kalmasının sakıncalı olduğu görüşünde birleşildi.







Bu arada Fatih Terim'in, A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncuları Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Caner Erkin ile toplantı yaptığı öğrenildi.







Arda Turan'ın A Milli Takım'ın kamp yaptığı oteli henüz terk etmediği ve Fatih Terim ile görüşmeden otelden ayrılmak istemediği gelen haberler arasında.







kaynak:sabah