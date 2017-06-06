FATİH TERİM, ARDA TURAN'I KAMPTAN GÖNDERDİ
A Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan kadrodan çıkarıldı.
Makedonya maçından sonra Üsküp'ten Trieste'ye hareket edildiği sırada uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetim kurulu ile yaptığı istişare, ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le kurulan temas sonrası kamptan gönderilmesine karar verildi.
Demirören, toplantı sonrası Fatih Terim'le bir telefon konuşması yaptı ve milli futbolcunun kampta kalmasının sakıncalı olduğu görüşünde birleşildi.
Bu arada Fatih Terim'in, A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncuları Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Caner Erkin ile toplantı yaptığı öğrenildi.
Arda Turan'ın A Milli Takım'ın kamp yaptığı oteli henüz terk etmediği ve Fatih Terim ile görüşmeden otelden ayrılmak istemediği gelen haberler arasında.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar