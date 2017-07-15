FATİH TERİM DAMATLARIYLA ALAÇATI'DA KAVGAYA KARIŞTI
Fatih Terim, 2 damadıyla birlikte Alaçatı'da kebapçıyla kavgaya karıştı. Restorant sahibi, "Alkollü olarak mekan basıyorsun, buradayız." diyerek meydan okudu.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in İzmir'deki tatili sırasında bir işletme sahibiyle kavga ettiği öne sürüldü. Fatih Terim'in damatları; Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran ile bir restoran sahibiyle ciddi şekilde kavga ettiği iddia edildi.
TENTE YÜZÜNDEN KAVGA İDDİASI
Spor muhabiri Kadri Çetinçalı'nın sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre; Fatih Terim ve damatları Alaçatı'da bir işletmenin sahibiyle kavga etti. İşletme ile Fatih Terim'in damadının dükkanı arasındaki tente yüzünden başlayan tartışmanın büyüdüğü ve kavgaya dönüştüğü ifade edildi.
Sosyal medyadan olayı aktaran muhabir Kadir Çetinçalı, "Alaçatı'da ciddi kavga iddiası var; Fatih Terim 2 damadı ile birlikte Yüzevler Kebap'ına gitmiş ve orada büyük bir kavgaya girişmiş. Kavga, Terim'in damadının dükkanı ile Yüzevler Kebap arasına çekilen tente yüzünden çıkmış. Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Bey de Galatasaray Üyesi ve aynı zamanda TFF de görevi var." dedi.
YÜZEVLER RESTORANINDAN AÇIKLAMA
Fatih Terim ve damatlarının bastığı iddia edilen restoranın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı:
"Ey Fatih Terim gece 00:00'da adamlarınla Alaçatı'da alkollü olarak mekan basıyorsun. Bastığın mekandan koşa koşa kaçıyorsun. Buradayız! Umarız adalet isminin altında ezilmez."
Kaynak: haberinburada
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