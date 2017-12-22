Galatasaray'da Fatih Terim teknik direktör olarak yeniden göreve başladığını açıklar açıklamaz sosyal medyada büyük bir çılgınlık başladı.

Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından Galatasaray teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Terim getirildi. Bu müjdeli haberi sosyal medya üzerinden alan Galatasaray taraftarı binlerce paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...

Kaynak: haberinburada