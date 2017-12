Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün gece bu bekleyiş sona erdi ve Fatih Terim, resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweet ile Galatasaray'la anlaştığını duyurdu.

Tecrübeli teknik adam, bugün saat 16:00'da başlayan basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübe imza attı.

Dursun Özbek:

Galatasaray'a ömrünü vermiş, Galatasaray'a büyük başarılar kazandırmış büyük bir isim olan Fatih Terim'le bu anlaşmayı yaptığımız için mutluyuz. Tudor'la yolları ayırdıktan sonra, ilk yarı sona ermeden hoca açığımızı kapatmamız gerekiyordu. Bizi şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim'di. Kendisine telefon ettim. Hocam dedim, böyle böyle... 'Biliyorum başkan, derhal hazırım' dedi. 'Ücret' dedim, Ben imzamı 1974'te attım. Para konuşmam, burası yuvam' dedi.

Fatih Terim:

Sayın başkanımıza, değerli yöneticilerimize ve tüm Galatasaray çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu çatının altında Galatasaraylılarla beni buluşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben ilk olarak sürenin ilk olarak 20 Ocak'a kadar, sonra Mayıs'a kadar diye konuştum... Aramızda böyle bir konuşma geçti. İki kez tekrar görüşeceğiz."ZAMANIMIZ VAR AMA ÇOK DEĞİL"

Elimi taşın altına koymam gerektiğini bildiğim için dönme kararı aldım. Acele etmemeliyiz ama yapacak çok şeyimiz var. Daha önce elde ettiğimiz başarılardan daha fazlasını almalıyız. Muhteşem taraftarımızla birleştiğimiz zaman, çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Yapmak zorundayız. 2 gün sonra renktaşımız Göztepe ile karşılaşacağız. Ligin flaş takımlarından biri. Ben de ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok değil. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız.

"TUDOR'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Meslektaşım Igor Tudor'a yaptıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Ben Galatasaray kapısından içeri girdiğimden beri, nasıl davranıyorsam öyle davrandım. Başkan beni aradığında, nerede görüşmek isterse, ona uyarsanız. İnsan kulübünün başkanından her gün telefon almıyor. Telefon aldığım için de sevindim.

"SOL BEKİMİZ YOK"

20 kişiyiz ve eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Sol ayaklı bir sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini koyacağız. Mecbur olmadıkça sol ayaklı olmayan birini sol kanada koymam ama mecburiyetimiz var. Sonrasında hem fizik, hem teknik hem de takım bütünlüğü içerisinde felsefemizi oturtacağız. Yeter ki pazar gününü kazasız geçelim. Buca maçından önce bazı futbolculara izin verebiliriz. Başkanımızla şeffaf bir ilişki içerisinde gideceğiz. Acil bir rapor hazırlayacağım. Ama en büyük transferimiz, mevcut oyuncularımızın performansını artırmak olacak. Bu oyuncuların kapasiteleri bu değil. Hakan Balta bugün olsa sol bek oynayacaktı. Kadroya yazılmadığı için oynatamıyoruz. De Jong'u da geri çağırdım. İkinci yarı itibariyla birlikte devam edeceğiz.

"BİZ DE ANTRENMANDA KALMIŞTIK"

Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ediyorum. Ancak empati yapmak gerekir. İstenilmek tabi ki güzel bir şey. Ancak yarın kulübede ben dururken, aynısı benim de başıma gelebilir. Nerede kalmıştık derseniz ben de "antremanda kalmıştık" derim o zaman.

"TAKIMIN AVRUPA'DA OLMASI LAZIM"

Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Onun için sezon sonunda bulunacağınız yerler belli. Ben kadronun iyi bir kadro olduğuna yürekten inanıyorum ancak bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Söylenenle olan arasında bir fark olduğunu düşünüyorum.

Takıma bir iki kalite ismi ekleyeceğiz. Scout ekibimiz zaten çalışmış hazır durumda. Onların bazı raporları var."KAYBEDERKEN DE GURUR DUYULACAK TAKIM YARATMAMIZ LAZIM"

Derbi herkesin çok beklediği ve kaybetmek istemediği şeyler. Bu her zaman olmuyor. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek benim için çok önemli. Kaybettik ama müthiş mücadele ettik, onlarla gurur duyuyoruz denmesi önemli.

3-4 gündür altyapı sorumlumuz Emrah kardeşimiz vardı. Bugün de benimle olmasını istedim. Devre arasında başlarken yardımcılarım benimle başlayacak. Yerli var, yabancı var. Bir araya geleceğiz, paylaşırız.

"TWEET, KIZLARIMIN FİKRİYDİ"

Tweet atma olayı, kızlarımın fikriydi. Bir gün geri dönersen böyle bir şey yapalım, unutma demişlerdi geçen sene. Twitter kullanmam da mecbur oldukça ama bundan sonra ümit ederim ki daha sık kullanırım. Başkana 'Müsaade ederseniz böyle paylaşayım' dedim.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesidir. Ben de böyle bir camianın mensubu olmaktan her zaman gurur duydum. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek zamanıdır. Geçmişteki başarıların üstüne koymak için buradayım.

Devre arasında takım çalıştırmaya başlamak bir meydan okuma ama Galatasaray benden görev istediğinde hiçbir zaman kaçmadım, kaçamam da. Kariyerimi riske attım ama kazandığım yerde kaybetmek de beni çok fazla üzmez. Öyle bir kaygım yok.

"21 YIL KALSAM NELER OLURDU"

96 senesinde Wenger'le aynı dönem geldik. Onun 21. yılı Arsenal'in başında. Ben de Galatasaray'ın başında 21 yıl kalsam neler olurdu diye düşünmüyor değilim. Tabii benim de hatalarım oldu. 4. kez geliyorsam, demek ki hep buradayım. Bayern Münih'e baktığımızda Heynckes, sıkıştığı zaman gelebiliyor. Dünyanın her tarafı istese, camianızın istemesi çok başka oluyor.

'DÜNYADA DAHA FAZLA SEYREDİLEN BİR LİG OLUYORUZ'

Şenol Hoca'yı çok tebrik ediyorum. 2 senedir ligde ve Avrupa'da çok güzel işler yapıyorlar. Fenerbahçe ve Başakşehir de şampiyonluğun adayları. Esas dikkat ettiğim Anadolu Kulüpleri de çok güzel işler yapmaya başladılar.

Burada bir eksik var, o da Trabzonspor. Rıza Hoca da orada güzel işler çıkarmaya başladı. Türkiye Ligi artık Dünyada daha fazla seyredilen bir lig haline geliyor, geldi. Bunu daha da ileriye götürmeli.

'BANA MÜSAADE DİYECEK KADAR ERDEMLİYİM'

Birçok Anadolu takımının içeride veya dışarıda her an her şeyi yapabilecek kapasitede olması dikkat çekici. Şampiyonluk adayları ne kadar fazlaysa, keyif o kadar fazladır. Türkiye Ligi, yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda.

1996 yılındaki heyecanı duymasam 'bana müsade' diyecek kadar erdemliyim. O zamandan daha fazla heyecanlı olduğumu söylemeliyim. Dediğim gibi hedeflerim var. Oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak sahada ciddi işler çıkartan bir Galatasaray düşünüyorum ARDA TURAN CEVABI

Metin Oktay Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Fatih Terim'e sorulan sorulardan biri de Arda Turan ile ilgiliydi. Terim, "Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği söyleniyor ne dersiniz?" sorusuna, "Ben az önce imza attım. Yönetimin böyle bir çalışması varsa bilmiyorum. Ama benim yok." yanıtını verdi.

