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Fatih Terim gol kralını istedi: Anlaşın

FATİH TERİM GOL KRALINI İSTEDİ: ANLAŞIN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'da forma giyen Vagner Love'ın transferini istedi.

Tarih : 01 Ocak 2018, 17:20
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Devre arası transfer çalışmalarında önceliği takımının acil ihtiyacı olan sol bek bölgesine veren Fatih Terim'in, ikinci takviye için de sürpriz bir golcüyü gündemine aldığı belirtildi.

Habertürk'te yer alan haberde Terim'in gönlündeki ismin geçen sezon Alanyaspor'da gol krallığı yaşayan Vagner Love olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki yıldızın hem forvet, hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Terim'in, Love'ın transferi için girişimde bulunulmasını istediği aktarıldı.

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Kulübüyle sözleşmesini opsiyonlu olarak 2020 yılına kadar uzatan Brezilyalı golcü için uygun bir bonservis bedelini gözden çıkaran sarı-kırmızılıların, Alanyaspor kulübüne takas oyuncu da önerip bu transferi bitirmeyi planladığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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