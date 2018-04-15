FATİH TERİM İLE ARDA TURAN BİR ARAYA GELMEDİ
Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti. Terim ile Arda Turan ise bir araya gelmedi.
Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde en çok merak edilen konuların başında gelen "Arda Turan, Fatih Terim'in yanına gidecek mi" sorusu cevabını buldu.
GALATASARAY TARAFTARINDAN ARDA TURAN'A BÜYÜK TEPKİ
Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Arda Turan, uzun süredir arasında gerginlik olan Fatih Terim'in yanına gitmedi.
Arda maç öncesinde Taffarel ile selamlaşırken, Yasin Öztekin ile de kısa süre sohbet etti.
Kaynak: haberinburada
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