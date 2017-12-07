Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor
Şampiyonlar Liginde Gruptan Çıkan Beşiktaş, Necip'i Kaybetti

Fatih Terim ile ilk görüşme gerçekleşti! İşte verdiği cevap

FATİH TERİM İLE İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ! İŞTE VERDİĞİ CEVAP

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın başına geçeceği konuşulan Fatih Terim'le İstanbul'da görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Terim, "Herhangi bir anlaşma olursa söyleriz" dedi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap(7/10)3

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Fatih Terim için İstanbul'a geldi. A Spor'da son dakika bandıyla verilen habere göre; yöneticiler deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile görüştü.

TARIK HODZIC ARACI OLDU

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic'in aracılığıyla ayarlanan görüşmede, Bosna Hersek Futbol Federasyonu heyetindeki Zvjezdan Misimovic ve Sead Kajtaz da yer aldı.

TAKIMIN BAŞINA GEÇMESİ UZAK İHTİMAL DEĞİL

Hodzic, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terim'e milli takımın isteğini ilettiğini ve görüşme gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediğini aktararak, Terim'in Bosna Hersek Milli Takımı için çalışmasının ihtimal dahilinde olduğunu bildirmişti.

Tarık Hodziç görüşme sonrasında şunları söyledi:

Biz düşüneceğiz, taşınacağız. İki taraf da düşünecek taşınacak. İnşallah hoca gelir, biz de o zaman Avrupa Şampiyonası'na gideriz. İnşallah gelir, bütün Bosna istiyor, biz çok istiyoruz. Bütün Bosna ayakta.

"ANLAŞMA OLURSA SÖYLERİZ"

Tecrübeli teknik direktör yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

"Bosna Hersekli dostlarımızla bir yemek yedik. Güzel bir yemek oldu. Tarık benim eski arkadaşım. Önümüzdeki günlerde bakacağız ne olduğuna. Herhangi bir anlaşma olursa biz söyleriz zaten."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İle  İlk  Görüşme  Gerçekleşti  İşte  Verdiği  Cevap    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER