FATİH TERİM İLE İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ! İŞTE VERDİĞİ CEVAP
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın başına geçeceği konuşulan Fatih Terim'le İstanbul'da görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Terim, "Herhangi bir anlaşma olursa söyleriz" dedi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Fatih Terim için İstanbul'a geldi. A Spor'da son dakika bandıyla verilen habere göre; yöneticiler deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile görüştü.
TARIK HODZIC ARACI OLDU
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic'in aracılığıyla ayarlanan görüşmede, Bosna Hersek Futbol Federasyonu heyetindeki Zvjezdan Misimovic ve Sead Kajtaz da yer aldı.
TAKIMIN BAŞINA GEÇMESİ UZAK İHTİMAL DEĞİL
Hodzic, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terim'e milli takımın isteğini ilettiğini ve görüşme gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediğini aktararak, Terim'in Bosna Hersek Milli Takımı için çalışmasının ihtimal dahilinde olduğunu bildirmişti.
Tarık Hodziç görüşme sonrasında şunları söyledi:
Biz düşüneceğiz, taşınacağız. İki taraf da düşünecek taşınacak. İnşallah hoca gelir, biz de o zaman Avrupa Şampiyonası'na gideriz. İnşallah gelir, bütün Bosna istiyor, biz çok istiyoruz. Bütün Bosna ayakta.
"ANLAŞMA OLURSA SÖYLERİZ"
Tecrübeli teknik direktör yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulundu.
"Bosna Hersekli dostlarımızla bir yemek yedik. Güzel bir yemek oldu. Tarık benim eski arkadaşım. Önümüzdeki günlerde bakacağız ne olduğuna. Herhangi bir anlaşma olursa biz söyleriz zaten."
Kaynak: haberinburada
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