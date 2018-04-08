FATİH TERİM, LİNNES'İ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KADROSUNA ALMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Martin Linnes'i Gençlerbirliği maçı kadrosuna almadı.
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği müsabakası öncesi son idmanını, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya gidecek Galatasaray, burada kampa girecek.
LINNES KADRODA YOK
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı öncesi Ankara kafilesinde yer alacak oyuncular belli olurken, Martin Linnes'in kadroda bulunmaması dikkati çekti.
Norveç Milli Takımı kampında sakatlanan ancak son oynanan Trabzonspor karşılaşmasının yedekleri arasında yer alan Linnes, Gençlerbirliği müsabakası kafilesine dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara kafilesinde yer alan oyuncular şöyle:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli.
Kaynak: haberinburada
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