Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. dönemini geçirdiği A Milli Takım'ın başında galibiyet yüzdesi olarak en iyi ortalamayı elde etti.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine 2013'ün ağustos ayında göreve getirilen Terim, ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, 3. dönemini yaşıyor.







A Milli Takım'ın başında ilk maçına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi, 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıkan Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde ay-yıldızlı ekibi çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 tarihlerinde ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı.







Dört yıl aradan sonra, 2013'te 3. kez milli takımın başına getirilen Fatih Terim, ay-yıldızlı ekipteki performansıyla ilk 2 dönemini geride bıraktı.







kaynak:sabah