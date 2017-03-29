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fatih terim, milli takımda kendini aştı

FATİH TERİM, MİLLİ TAKIMDA KENDİNİ AŞTI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 3. dönemini geçirdiği A Milli Takım'ın başında galibiyet yüzdesi olarak en iyi ortalamayı elde etti.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:46
Puan Ver : Fatih Terim, Milli Takımda Kendini Aştı(5/10)4


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine 2013'ün ağustos ayında göreve getirilen Terim, ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, 3. dönemini yaşıyor.



A Milli Takım'ın başında ilk maçına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi, 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıkan Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde ay-yıldızlı ekibi çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 tarihlerinde ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı.



Dört yıl aradan sonra, 2013'te 3. kez milli takımın başına getirilen Fatih Terim, ay-yıldızlı ekipteki performansıyla ilk 2 dönemini geride bıraktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fatih  Terim  Milli  Takımda  Kendini  Aştı    haber

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