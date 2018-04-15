Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim önderliğindeki Aslan, kritik müsabakada rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve puanını 60'a yükseltip yeniden liderlik koltuğunu eline geçirdi.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM"

"Takımımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar, 1 hafta önce olmayan konsantrasyon vardı. Tam bir büyük takım, lider takım gibi oynadılar."

"Gol ve gol sonrasında oynanan oyun, yapılan taktik değişiklikler 3 puana yönelikti. Bazen öyle oynarsınız ki, sizin tükenen kredileriniz, rakibin ki ile çakışır ve en ufak hatada dışarıda kalırsınız. Galatasaray bugün 3 puanı hak etmiştir. Bileğinin gücüyle.

Kaynak: haberinburada