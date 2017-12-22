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FATİH TERİM RESMEN GALATASARAY'DA!


Fatih Terim Resmen Galatasaray'da!
Tarih : 22 Aralık 2017, 03:00
Puan Ver : Fatih Terim Resmen Galatasaray'da!(7/10)3

Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörü efsane isim Fatih Terim oldu.Terim, Galatasaray'la anlaşmaya vardığını bizzat kendisi duyurdu.

ÖNCE TERİM TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Galatasaray'ın KAP'a bildirim yapmasından önce, Fatih Terim'in Twitter hesabından "Nerede kalmıştık" şeklinde bir mesaj paylaşılarak, Galatasaray etiketlendi.

GALATASARAY RESMİ HESABINDAN FATİH TERİM'E CEVAP

Fatih Terim'in Twitter'dan yaptığı "Nerede kalmıştık" paylaşımına Galatasaray resmi Instagram hesabından cevap geldi: Burada kalmıştık hocam.GALATASARAY'IN TERİM PAYLAŞIMI

KAP'a yapılan bildirimin ardından, Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından da, "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür! " mesajı paylaşıldı.

FELİPE MELO: FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo Fatih Terim'in Galatatasaray'a dönüşüne sessiz kalmadı.

İşte Brezilyalı yıldızın paylaşımı:KAP'A BİLDİRİLDİ!

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim ile görüşmeye başladığını KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  Resmen  Galatasaray  Da    haber

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