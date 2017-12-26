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Fatih Terim rotasyona gidiyor! 6 futbolcuya izin verdi

FATİH TERİM ROTASYONA GİDİYOR! 6 FUTBOLCUYA İZİN VERDİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında Bucaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando izinli olduğu için bu maçta forma giymeyecek.

Tarih : 26 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi(8/10)4

Süper Ligin 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek devreye lider Başakşehir'in ardından 35 puanla ikinci sırada giren Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi.

ÖZEL İZİN ALARAK YENİ YIL İÇİN ÜLKELERİNE GİTTİLER

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın İzmir temsilcisi Bucaspor ile saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando özel izin alarak yeni yıl için ülkelerine gitti.

Bu isimlerin Antalya'da yapılacak kampta takıma katılacakları bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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