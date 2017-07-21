Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'ndeki Rakibi Sturm Graz Oldu
Melo, Galatasaray Gol Yeyince Türkçe Küfürleri Tek Tek Sıraladı
Caner Taslaman Ve Ebubekir Sifil Arasında Habertürk Canlı Yayınında Deve İdrarı Tartışması
Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu Kavgasında Terim'in Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı
Son Dakika! Tbmm İç Tüzük Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
Avrupa'dan Elenen Tudor'un Açıklamaları Herkesi Şaşırttı
Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı
Östersunds Teknik Direktörü: Galatasaray Eşleşmesi Rüya Gibiydi
Galatasaraylı Taraftarlar, Protokol Tribününü Esir Aldı, Polis Müdahale Etti
İsrail Polisi, Mescid-İ Aksa Kapısındaki Müslümanlara Saldırdı
Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nden Elendi
Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi
Tt Arena, Hep Bir Ağızdan Aynı Sözlerle İnledi
Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık
Gs'li Bir Taraftar, Takımının Elenmesinin Ardından Passolig Kartını Yaktı
Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
Igor Tudor, Türk Telekom Stadı’Nda Hayatının Şokunu Yaşadı
2 Jöh Timi Kabus Gibi Çöktü! Pkknın Bölge Sorumlusu Agir De Öldürüldü

FATİH TERİM - SELAHATTİN AYDOĞDU KAVGASINDA TERİM'İN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu Kavgasında Terim'in Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı
Tarih : 21 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu Kavgasında Terim'in Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı(9/10)5

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERDE NET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Görüntülerde büyük bir arbede yaşandığı sonrasında Fatih Terim ve damatları mekandan hızlıca ayrılıyor. Kameralara yansıyan bu görüntü, ileride kanıt niteliği taşıyabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  -  Selahattin  Aydoğdu  Kavgasında  Terim  İn  Kaçış  Görüntüleri  Ortaya  
Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER