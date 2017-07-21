Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERDE NET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Görüntülerde büyük bir arbede yaşandığı sonrasında Fatih Terim ve damatları mekandan hızlıca ayrılıyor. Kameralara yansıyan bu görüntü, ileride kanıt niteliği taşıyabilir.

Kaynak: haberinburada