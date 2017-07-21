FATİH TERİM - SELAHATTİN AYDOĞDU KAVGASINDA TERİM'İN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLERDE NET OLARAK GÖRÜLÜYOR
Görüntülerde büyük bir arbede yaşandığı sonrasında Fatih Terim ve damatları mekandan hızlıca ayrılıyor. Kameralara yansıyan bu görüntü, ileride kanıt niteliği taşıyabilir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Tbmm İç Tüzük Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
- Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı
- Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
- Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
- Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Melo, Galatasaray Gol Yeyince Türkçe Küfürleri Tek Tek Sıraladı
- Östersunds Teknik Direktörü: Galatasaray Eşleşmesi Rüya Gibiydi
- Galatasaraylı Taraftarlar, Protokol Tribününü Esir Aldı, Polis Müdahale Etti
- Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi
- Başakşehir'den Cimbom'a Gönderme: Taraftarlarınıza Kapımız Açık
DÜNYA HABERLERİ
- 'yürüyemiyorum' Dedi Sosyal Yardım Aldı, Afrika'nın Zirvesine Tırmandı
- Abd'nin Eğitim Kampında Eğitilen Pkk'lı Teröristlerin Mezuniyet Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor
- Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar