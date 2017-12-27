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Fatih Terim: Sinan formayı isterse veririm

FATİH TERİM: SİNAN FORMAYI İSTERSE VERİRİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, "Sinan formayı isterse veririm" dedi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Fatih Terim: Sinan Formayı İsterse Veririm(8/10)4

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim, "Bu tip maçlar, tehlikeli maçlardır. Muhakkak ki, güç farkı var. Bucaspor koşarak, mücadele ederek, bozarak, kendine avantaj sağlayan bir takım olacaktı ki, öyle oldu. En önemli şey, oyuncularımın ciddi olması. Maçın genelinde hakim oynamamız kadar doğal bir şey yok. 3 gol attıktan sonra 7-8 tane, veya 10'a yakın pozisyon bulmamız olumlu şeyler. Oyunu rakip alanda oynamamız, çok istediğim bir şey benim." sözlerini paylaştı.

"SİNAN FORMAYI İSTERSE, VERİRİM"

Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş için konuşan tecrübeli antrenör, "Bir sıkıntı olmasa, hiç oyuncu değiştirmeyecektim ki, net 90 dakika hepsini göreyim diye. Devre arası bazı kararlar vereceğiz, orada önemlidir. Son 4-5 seneye baktığımızda, Selçuk bu takımın şampiyonluklar kazanmasında önemli rol elde etmiş bir oyuncu.

Yedek bırakabilirsiniz, ama yaptıklarını unutmamak lazım. Selçuk, kazanmamız gereken bir oyuncumuz, bize çok emeği geçmiştir. Selçuk'un attığı frikik golleri, Selçuk'un attırdığı goller... 7. sene belki de, Selçuk'u kazanmamız lazım. Sinan'a da söyledim, o formayı almak isterse, ben veririm ona, alternatif düşünmem. Yasin'den çok memnunum. 48 saat önce maç oynamış. Her maç, Galatasaray 28'inin nasıl yazılacağını bize gösterecek. Herkes, nerede nasıl şans bulursa, kullanmak zorunda. Burası Galatasaray kulübü, kolay gelinmiyor. O formanın hakkını vermek zorundasınız." diye konuştu.

"1-2 EKSİĞİMİZ VAR, HALLETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Transferle ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Eksiğimiz olan 1-2 yer, çok fazla isteğim yok zaten, halletmeye çalışacağız. Olmazsa da, içimizden halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim devre arasında hazırlık maçı oynayacaklarını söylerken, "Çok fazla değil ama, hazırlık maçı oynamak istiyorum. Antalya'da bu fırsatı bulabiliriz ve onu da kullanacağız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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