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Fatih Terim: Türkiye'nin En İyi Kadrosu Beşiktaş'ta

FATİH TERİM: TÜRKİYE'NİN EN İYİ KADROSU BEŞİKTAŞ'TA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-0 yendikleri Beşiktaş'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin en iyi kadrosu.

Tarih : 29 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Fatih Terim: Türkiye'nin En İyi Kadrosu Beşiktaş'ta(6/10)2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yendikleri Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Beşiktaş'ın Türkiye'nin tartışmasız en iyi kadrosuna sahip olduğunu ifade eden Terim, "Beşiktaş çok iyi kadro, Şenol Güneş'in çok büyük bir emeği var, önemli bir rakibi var, bize güven verici bir galibiyet. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ve Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahipler tartışmasız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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