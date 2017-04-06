

Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.







kaynak:sabah