Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

fatih terim ve emre mor galatasaray'da

FATİH TERİM VE EMRE MOR GALATASARAY'DA

Altıeylül Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetlisi olarak Balıkesir'e gelen Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan öğrencilerle söyleşide buluştu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:37
Puan Ver : Fatih Terim Ve Emre Mor Galatasaray'da(6/10)7


Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fatih  Terim  Ve  Emre  Mor  Galatasaray  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER