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FATİH TERİM YILDIZ FUTBOLCUYU GERİ ÇAĞIRDI!


Fatih Terim yıldız futbolcuyu geri çağırdı!
Tarih : 03 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Fatih Terim Yıldız Futbolcuyu Geri Çağırdı!(9/10)5

Transferdeki kısıtlı sürede hata yapmak istemeyen Fatih Terim, Galatasaray'a geleceğe yatırım olarak aldırdığı eski prensi Bruma'yı gözüne kestirdi.

LEIPZIG'DE BEKLEDİĞİ SÜREYİ ALAMADIĞI İÇİN MUTSUZ

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e satılan Portekizli futbolcu, yeni takımında beklediği süreleri alamadığı için mutsuz.

Alman ekibinden Bruma'yı 6 aylığına isteyen sarı-kırmızılılar, girişimlere başladı. Leipzig'in talebine göre satın alma opsiyonlu kiralama da gündemde olacak."SİZİN OLDUĞUNUZ TAKIMA KOŞA KOŞA GELİRİM"

Her iki kanatta da oynayabilecek, süratli bir futbolcuya ihtiyaç duyan ve oynatmak istediği 4-4-2 sisteminin en kilit parçalarından biri olacak Bruma'yı bizzat arayan Fatih hoca, yıldız isimden olumlu dönüş aldı.

Kendisini Galatasaray'a kazandıran hocasına, "Sizin olduğunuz her takıma koşa koşa gelirim" yanıtını veren 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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