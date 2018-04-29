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Fatih Terim'den derbi öncesi Şenol Güneş sürprizi

FATİH TERİM'DEN DERBİ ÖNCESİ ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZİ

Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yaralanan meslektaşı Şenol Güneş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarih : 29 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Fatih Terim'den Derbi Öncesi Şenol Güneş Sürprizi(7/10)3

Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi öncesi sürpriz yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde Beşiktaş soyunma odasına giderek teknik direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fatih Terim, ayrıca Siyah-Beyazlı takıma başarı dileklerini iletti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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