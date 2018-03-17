Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı ekibin deneyimli teknik patronu şöyle konuştu:

"KAZANMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

"Pozisyon oyununu iyi oynadık. Tabii puan farkı, kaybedince olacak durum, onun için rakibimizle olan farkı koruma, hepsine baktığımızda belki beraberlik iyi duruyor gibi ama yenmek için çok uğraştık. Pozisyonlar da bulduk, olmadı. Oyuncularımın coşkularından, konsantre oluşlarından memnunum."

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

"Dünkü idmana gelen gelmeyen Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Çok nezaketli davrandılar. Bugünkü maçı düşünerek seyirci inanılmaz kibar, anlayışlı davrandı bize. Galatasaray camiasıyla aramızdaki mesafeyi biraz daha kapatacağız, öyle gözüküyor. 28 bine yakın seyirci, herhalde bizim bile bazı maçlarımızda tribünde yoktu. Bu bize olan sevgiyi, inancı gösteriyor."

"EN BÜYÜK ACIMIZ ŞAMPİYONLUK"

"İçi dışı yok, çıkıyoruz, oynuyoruz. Kazanmak için de uğraşıyoruz ama ben takımıma güveniyorum, onlara inanıyorum. Hayırlısıyla da lideriz, sezon sonuna kadar korumak en büyük amacımız. İnşallah milli takım dönüşü iç sahadaki maçla başlayıp sonuna kadar devam ederiz bu istikrarla."

Kaynak: haberinburada