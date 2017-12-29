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Fatih Terim'den Drogba bombası!

FATİH TERİM'DEN DROGBA BOMBASI!

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim, Hasan Şaş'tan sonra Didier Drogba'yı da Galatasaray kulübesine getiriyor.

Tarih : 29 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Fatih Terim'den Drogba Bombası!(10/10)6

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeniden yapılanmanın startı verildi.

FATİH TERİM'DEN YÖNETİME TALİMAT

"Florya'yı tanıyamacaksınız" diyen Terim, tesis müdürlüğüne Fahri Yılmaz'ı getirdi ve tesis personel kadrosunda da yeni bir yapılanmaya gidilmesi için yönetime kesin talimat verdi.

Asıl merak edilen konu ise; Terim'in A Takımı'ndan kimler olacak? 2011 yılında Galatasaray'da görev aldığı dönemde eski futbolculardan oluşan bir ekip kuran ve son olarak da A Milli Takımı'ın EURO 2016 serüveninde eski futbolculardan bir ekip oluşturarak kampa götüren Terim, Galatasaray'daki 4. döneminde de benzeri bir yapı kuracak.

SCOUT EKİBİ, ALTYAPI, YARDIMCI EKİP

Operasyonu üç aşamalı şekilde gerçekleştirmeyi planlayan Terim, Scout ekibi, Altyapı ekibi ve Yardımcı ekibi için Galatasaray'da başarılar yakalayan ve camia tarafından "benimsenen" isimler ile görüşmelere başladı.

Kısa bir süre önce Hasan Şaş ve Ümit Davala ile Florya'da bir araya gelen Terim, Taffarel, Elmander ve Didier Drogba ile de görüşmelere başladı. Elmander ve Drogba'dan yurt dışında oyuncu izleme komitesinde faydalanmayı planlayan Terim, Ergün Penpe, Kerem İnan ve Tugay Kerimoğlu ile de görüşmeler yapacak."Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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