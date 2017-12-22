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Fatih Terim'den Galatasaray'ın Eski Başkanı Ünal Aysal'a Gönderme

FATİH TERİM'DEN GALATASARAY'IN ESKİ BAŞKANI ÜNAL AYSAL'A GÖNDERME

Fatih Terim basın toplantısında Ünal Aysal'a göndermede bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bana sorarsanız 'nerede kalmıştık' diye bende antremanda kalmıştık derim" dedi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Fatih Terim'den Galatasaray'ın Eski Başkanı Ünal Aysal'a Gönderme(10/10)6

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık?" sözünü esprili bir şekilde açıkladı.

Ünal Aysal döneminde antrenmandayken Galatasaray'daki görevine son verildiğini vurgulayan Terim, "En son antrenmandaydık, orada kaldık" dedi.

FATİH TERİM: BANA SORARSANIZ ANTREMANDA KALMIŞTIK DERİM

Son gelinen durum hakkında empati yapmanın iyi olduğunu ifade eden Terim, "Galatasaray taraftarı mutlu olursa, kulüp başarılı gidiyor demektir. Samimi bir şey söylemek istiyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun, kulübedeki her antrenörle empati yapmalısınız. Bir gün bana da bu olabilir. Her insanın ismini duymak hoşuna gider. Mesela nerede kalmıştık, bana sorsanız, ben de 'Antrenmanda kalmıştık' derim. En son haberi orada almıştık. Empati yaptığınızda üzülürsünüz. Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Ancak iki tarafı da düşünmek lazım" dedi.

TWEET FİKRİ KIZLARIMIN FİKRİYDİ

Tweet fikrinin kızlarından çıktığını ifade eden Terim, "Tweet işi, kızlarımın fikri. 'Bir gün böyle bir şey olursa, bu şekilde yaparsın' dediler. Biliyorsunuz bu mecralarıkullanmam ama başkandan r

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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