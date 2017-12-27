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Fatih Terim'den Kaan Ayhan'a: Sözleşme Yenileme, Seni Alayım

FATİH TERİM'DEN KAAN AYHAN'A: SÖZLEŞME YENİLEME, SENİ ALAYIM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan Kaan Ayhan'ı aradı: Sözleşme yenileme, seni Galatasaray'a alacağım.

Tarih : 27 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Fatih Terim'den Kaan Ayhan'a: Sözleşme Yenileme, Seni Alayım(5/10)1

İmparator, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'la iletişime geçti.

Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; milli futbolcunun, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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