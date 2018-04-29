FATİH TERİM'DEN MAİCON'A UYARI: BASİT OYNA
Dev derbi öncesi Maicon'la görüşen Fatih Terim, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçındaki gibi riskli paslardan kaçın, basit oyna" diyerek Brezilyalı futbolcuya uyarılarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbide cezalı Serdar Aziz'in yerine forma vermeyi düşündüğü Maicon ile özel bir görüşme yaptı.
TELAFİSİ OLMAYACAK
Telafisi olmayan çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi riskli pas ve hareketlerden kaçınmanı istiyorum. Basit oyna. Bu şekilde daha güven verici" dedi.
Hocasını dikkatle dinleyen Brezilyalı stoper de dersi maçta söylediklerini harfiyen uygulayacağını söyledi.
EKÜRİSİ DENAYER
Derbi maçta savunmanın göbeğinde Denayer ile Maicon, sağ bekte Mariano, solda ise Nagatomo'nun oynayacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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