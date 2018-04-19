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Fatih Terim'den sert sözler: En büyük hatam oyunculara güvenmek

FATİH TERİM'DEN SERT SÖZLER: EN BÜYÜK HATAM OYUNCULARA GÜVENMEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yenildikleri Akhisarspor maçı sonrası, "En büyük hatam oyunculara güvenmek." dedi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Fatih Terim'den Sert Sözler: En Büyük Hatam Oyunculara Güvenmek(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 biten Akhisarspor maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Fatih Terim, karşılaşma sonrası güvendiği bazı isimleri eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GALATASARAY RUHU OLAN TAKIMDIR"

Tecrübeli teknik adam "Bundan daha önemli bir sürpriz yok, tabii ki beklenmedik. Allah insanlara şans veriyor, kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. İlk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı biraz daha rakibi sıkıştıran bir oyun oynadık ama yeteri kadar mücadele ettiğimizi söyleyemem. Yok ilk gol ofsayt, yok penaltı vardı, bunların hepsini konuşursunuz ama Galatasaray her kupada isteği, ruhu olan takımdır" ifadelerini kullandı.

"AKHİSAR'I TEBRİK EDİYORUM"

Kupayı boşlamadıklarını dile getiren Terim, "Beni mağlubiyetler üzmez. Beni en çok üzen, ruhu sahada görememektir. Bunların hepsi Galatasaray'ın lisanslı oyuncuları. Transfer edilmiş, bu kulüpte kalması istenmiş, oynaması gereken oyuncular. Bu kupayı boşladık ya da almasak da olur düşüncesinde değildik. O oynamamış, bu oynamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş... Bunlar benim kullandığım bahaneler değil. Tebrik ediyorum Akhisar'ı. Beni bugün üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır" dedi.

"EN BÜYÜK HATA BENİM"

Fatih Terim son olarak "Ne olacak? Her tepki gösterilen oyuncuyu çıkaracak mıyız? Her dakika bir oyuncu değiştiremezsiniz. Ben de isterim Yuto ile, Mariano ile çıkayım ama 72 saat sonra deplasmanda maçımız var. Kadromuz bu kadar işte. Ne varsa ortaya koymak zorundayız. Hatalı benim. Güvendim, yine güveneceğim. Ben diyorum ya, Mayıs ayında, Haziran'da bir şeyler paylaşacağım diye. Onlar benim ne dediğimiz anlıyor zaten. En büyük hata benim. Benim de en büyük özelliğim oyuncularıma güvenmek. Bazen hayal kırıklıkları oluyor" dedi.

Hakem konusunda fazla yorum yapmayan Terim, "Hiçbir zaman bir hakemle ilgili bir şey söylemedim. Yine aynı üslubumuz korumak istiyorum. Bu sorunuza yanıt vermeyeceğim gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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