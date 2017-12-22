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Fatih Terim'e büyük jest!

FATİH TERİM'E BÜYÜK JEST!

Galatasaray'da 4. dönemine başlayan Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda kendi adını taşıyan odada, sözlerinin yazılı olduğu duvarı imzaladı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Fatih Terim'e Büyük Jest!(10/10)6

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, imza töreni sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Workinton ofislerini ziyaret etti. Fatih Terim, kendi adını taşıyan odada "Yine söylüyorum kazanacaksınız. Kazanmak İçin uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız. Hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız" yazılı duvarı imzaladı."HATIRLANMAK ÖNEMLİ BİR ŞEY"

Fatih Terim, efsanelerle birlikte adına yapılan oda için, "İnsanları hatırlamak, onları düşünmek, Ali Sami Yen'den başlayarak Metin ağabey, Turgay ağabey ve diğer efsanelerle devam eden ve kendi ismimi taşıyan odada bulunmak önemli. Gururlanıyor ve duygulanıyor insan. hatırlamak önemli bir şey, hatırlanmak da önemli bir şey" dedi.

"YÖNETİM OLARAK HATIRALARI CANLI TUTMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, "Böyle kurumlarda hizmetleri geçen kişilerin hatırlanması elbetteki kurumsal yapının bir gereği. Simgeleşmiş, iz bırakmış ve Galatasaray'a hizmet etmiş isimlerin anılması, evinde böyle bir mekanın bulunması, taraftarlar tarafından da pozitif algılanıyor. Yönetim olarak hatıraları canlı tutmak bizim görevimiz. Galatasaray yüzyıllar boyu yaşayacak, o yaşadıkça da hatıraların silinmemesini sağlamak bizim görevimiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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