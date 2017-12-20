Milli takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra adı hem Galatasaray hem de Bosna Hersek Milli Takımı ile anılan Fatih Terim'e, Bosna Milli Takımından yapılacak teklifin detayları belli oldu.

Mehmed Bazdarevic'in ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isim için çalışmalarını sürdüren Bosna'da gündeme Fatih Terim, Sven Goran Eriksson, Amar Osim ve Robert Prosinecki'nin isimleri gelmişti.

İŞTE FATİH TERİM'E YAPILAN TEKLİFİN DETAYLARI

Boşnak basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'i maddi olarak ikna etmesi pek de mümkün gözükmeyen federasyonun yeni bir formülü devreye sokacağı kaydedildi. Buna göre Bazdarevic'e verilen yıllık ücret olan 185 bin euroyu Fatih Terim'e önerecek olan federasyon sözleşmeye koyacağı bonuslarla Terim'i takımın başına getirmeye çalışacak.

Haberde deneyimli teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yıllık 3.5 milyon euro kazandığı bilgisi yer alırken geçen hafta federasyonla iletişime geçilmesinin Terim'in göreve sıcak baktığının bir göstergesi olduğu belirtildi.

BONUS NEYE GÖRE VERİLECEK?

Terim'e ya da o göreve gelecek başka bir isme verilecek bonusun federasyona sponsor olan bir bankadan karşılanması planlanıyor. Buna göre eğer Bosna hersek Milli Takımı, Euro 2020 biletini alırsa görevdeki teknik adama 1 milyon euroluk ekstra ödeme yapılacak.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunan eski Galatasaraylı Tarık Hodzic, Terim'in kendisiyle iletişime geçerek Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif beklediğini ilettiğini ifade etmişti.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Elvedin Begic de Fatih Terim ve Eriksson'un bu görev için istekli olduklarını söylemiş ancak karar almak için 22 Aralık'taki yönetim kurulu toplantısını bekleyeceklerini ifade etmişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN FATİH TERİM SÖZLERİ

Öte yandan bugün bir basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fatih terim'le ilgili gelen soruya, "1,5-2 aydan beri Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Sevgili Fatih'e bu zarar veriyor. Ben böyle düşünüyorum. G.Saray'ın sembol bir ismini neden böyle yıpratıyoruz? Galatasaray yönetimi en uygun seçimi yapmak zorundadır. Galatasaray'a hizmet etmiş böyle kişiler artık yıpratılmamalı. Bırakın yönetim Galatasaray'a en faydalı şeyi almak durumunda olsun" şeklinde cevap vermişti.

Kaynak: haberinburada