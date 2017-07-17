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Fatih Terim'i Tehdit Eden Selahattin Aydoğdu Gözaltına Alındı

FATİH TERİM'İ TEHDİT EDEN SELAHATTİN AYDOĞDU GÖZALTINA ALINDI

Fatih Terim'le kavga eden Selahattin Aydoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası basın yoluyla hakaret ve tehdit nedeniyle gözaltına alındı

Tarih : 17 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Fatih Terim'i Tehdit Eden Selahattin Aydoğdu Gözaltına Alındı(7/10)3

Çeşme Alaçatı'da Fatih Terim ile kavga eden Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

HAKARET VE TEHDİTLE SUÇLANIYOR

Çeşme Emniyeti'ne götürülen Aydoğdu hakkındaki suçlama ise basın yoluyla hakaret ve tehdit.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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