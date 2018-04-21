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Fatih Terim'in cezasına onama çıktı

FATİH TERİM'İN CEZASINA ONAMA ÇIKTI

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Akhisarspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen 13 bin TL'lik para cezasını onadı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Fatih Terim'in Cezasına Onama Çıktı(7/10)3

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 13 bin TL'lik para cezasını onadı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 20.04.2018 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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