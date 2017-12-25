FATİH TERİM'İN GALATASARAY GOLÜNDEKİ BÜYÜK SEVİNCİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Göztepe karşısında durumu 1-1'e getiren golün ardından büyük sevinç yaşadı.
Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.
BU SEVİNÇ SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI
Garry Rodrigues'in Bafetimbi Gomis ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanına girerek güzel bir vuruşla ağları bulduğu pozisyon sonrası Terim, sağ yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulundu. Terim'in bu sevinci, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Deneyimli hoca, bunun ardından ise Göztepe'nin attığı golde penaltı pozisyonunun içinde yer alan Maicon'u yanına çağırarak uyarılar yaptı.
Fatih Terim'in ikinci goldeki sevinci:
Kaynak: haberinburada
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