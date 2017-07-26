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Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu

FATİH TERİM'İN GALATASARAY'A GELME İHTİMALİ HİSSELERİ UÇURDU

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevini bırakmasının ardından Galatasaray'ın başına geçme ihtimali kulübün hisselerini borsada uçuşa geçirdi.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 17:30
Puan Ver : Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu(5/10)1

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Milli Takım'daki görevini bırakmasının ardından Galatasaray'ın başına geçme ihtimali nedeniyle kulübün hisseleri borsada uçuşa geçti.

BORSADA GALATASARAY HİSSELERİ UÇTU

Fatih Terim'in istifa haberi Galatasaray hisselerini uçurdu. Açıklama öncesi 6,90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7,06 lira ile güniçi zirvesini gördü. Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri yüzde 1.5'in üzerinde artıda seyrediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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