Spor Toto Süper Ligde 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına tekrar gelmesi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Göztepe galibiyetiyle yeniden 2.sıraya yükselişi Şampiyonluk oranlarını alt üst etti.

FAVORİ GALATASARAY

Son açıklanan şampiyonluk oranlarında 3.10 ile Fenerbahçe'nin gerisinde kalan sarı kırmızılılar 2.60'a düşerek yine favori oldu. 2.90'dan 3.25'e yükselen Fenerbahçe ile 3.75'te kalan Medipol Başakşehir Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk sırayı Galatasaray'a kaptırdı.

İŞTE GALATASARAY'IN GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

19.10.2017: 1.6024.10.2017: 1.6030.10.2017: 1.8006.11.2017: 1.7023.11.2017: 1.7030.11.2017: 1.7005.12.2017: 2.0019.12.2017: 3.1027.12.2017: 2,60

Kaynak: haberinburada