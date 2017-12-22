FATİH TERİM'İN İLK SÖZLERİ: GÖZTEPE MAÇINA ÇIKACAĞIM, PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜM YOK
Galatasaray'la 4. kez anlaşan Fatih Terim, Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede "Ben Galatasaray'la para konuşmam. Göztepe maçında takımın başında olacağım." dedi.
Evkur Yeni Malatya yenilgisinin ardından teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayıran ve üstüne bir de beklenmedik şekilde seçim kararı alan Galatasaray'da belirsizlikler had safhadaydı.
Ancak dün gece yaşanan gelişme gündemi salladı. Tudor gittiğinden beri taraftarın takımın başına geçmesi için adeta seferber olduğu Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı kulübe tekrar döndüğünü açıkladı. Saat tam 23.00'te resmi Twitter hesabından "Nerede kalmıştık..." yazıp Galatasaray'ı etiketleyen Terim'in bu mesajı büyük heyecan yarattı.
HACK İHTİMALİ ORTADAN KALKTI
İlk olarak hesabının başkaları tarafından ele geçirildiği dedikoduları dolaşsa da dakikalar sonra Galatasaray Kulübü'nün tecrübeli hocayla görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Paltformu'na bildirmesinin ardından soru işaretleri de son buldu. Galatasarayla 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Fatih Terim'in başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıktı.
"BEN GALATASARAY'LA PARA KONUŞMAM"
Tecrübeli çalıştırıcının ücret konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı ve "Ben Galatasaray'la para konuşmam dediği öğrenildi. Özbek'in İmparator'a "İstersen devre arasında başla" teklifini yaptığı Terim'in ise "Göztepe maçında takımın başında olacağım. Galatasaray'ın artık tek puan bile kaybetmesine asla tahammülüm yok" ifadesini kullandığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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