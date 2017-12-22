FATİH TERİM'İN KIZI: BABAMIN HESABI HACKLENMEDİ, KESİN BİLGİ YAYALIM
Fatih Terim'in twitter hesabının hacklendiği iddiaları ayyuka çıkarken kızı Merve Terim noktayı koydu: Hesabı hacklenmedi, kesin bilgi yayalım.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ismi teknik direktörlük için konuşulurken gece saatlerinde tecrübeli teknik adam, ortalığı birbirine kattı.
Twitter adresinden "Nerede kalmıştık...@Galatasaray" ifadelerini kullanan Terim, binlerce sosyal medya kullanıcısını bir anda coşturdu.
"HACKLENDİ" İDDİASI
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, hesabın hacklendiğini ve anlaşmanın olmadığını iddia ederken, sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatan açıklama geldi.
FATİH TERİM'İN KIZI MERVE: KESİN BİLGİ, YAYALIM
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hesabı hacklenmedi, kesin bilgi yayalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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