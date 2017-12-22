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Fatih Terim'in Kızı: Babamın Hesabı Hacklenmedi, Kesin Bilgi Yayalım

FATİH TERİM'İN KIZI: BABAMIN HESABI HACKLENMEDİ, KESİN BİLGİ YAYALIM

Fatih Terim'in twitter hesabının hacklendiği iddiaları ayyuka çıkarken kızı Merve Terim noktayı koydu: Hesabı hacklenmedi, kesin bilgi yayalım.

Tarih : 22 Aralık 2017, 05:40
Puan Ver : Fatih Terim'in Kızı: Babamın Hesabı Hacklenmedi, Kesin Bilgi Yayalım(9/10)5

Galatasaray'da Fatih Terim'in ismi teknik direktörlük için konuşulurken gece saatlerinde tecrübeli teknik adam, ortalığı birbirine kattı.

Twitter adresinden "Nerede kalmıştık...@Galatasaray" ifadelerini kullanan Terim, binlerce sosyal medya kullanıcısını bir anda coşturdu.

"HACKLENDİ" İDDİASI

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, hesabın hacklendiğini ve anlaşmanın olmadığını iddia ederken, sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatan açıklama geldi.

FATİH TERİM'İN KIZI MERVE: KESİN BİLGİ, YAYALIM

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hesabı hacklenmedi, kesin bilgi yayalım." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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