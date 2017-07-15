Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı
Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
Geçen Yıl Darbe Girişiminin Emrinin Verildiği Saatte Bugün Millet Yeni Bir Tarih Yazıyor
Şehitler Köprüsü'ndeki İnsan Seli Havadan Görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Abidesi Bugün Açılıyor! İşte Abidenin Özellikleri
Sümeyye Erdoğan Eşi Selçuk Bayraktar Kısıklı'dan "Şehitler Köprüsü"Ne Yürüdü
Başbakan Yıldırım, Çengelköy'den Şehitler Köprüsü'ne Doğru Yürüyüşe Geçti
"Valizim Kayıp" Dedi, Başkasının Valizini Alarak Havalimanından Ayrıldı
İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl Ve Erol Parlak'tan "Memet'e Ağıt"
Bastığı Restoranın Sahibi Sert Çıktı: Terim'i Gördüğüm Yerde Döveceğim
İşte Elebaşı Ve Saz Arkadaşları! Kaçak Fetö'cülere Özel Afişler
Kırkpınar'da Rakibini Yenen Pehlivanı Darp Ettiler
Galatasaray, Mariano Filho'nun Transferini Kap'a Bildirdi
İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
Kariyerinin İlk Şampiyonluğunu Kaptı
Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını
Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!
Abdullah Gül'den 15 Temmuz Mesajı

Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı

FATİH TERİM'İN RESTORAN BASMA ANLARINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Fatih Terim'in damadının restoranının yanındaki restoranı basma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı(6/10)2

İzmir Alaçatı'da damadının restoranı bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, yan komşusu Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu'nun mekanıyla arasına çekmek istediği tahta çit tartışması nedeniyle Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve tarafların sopalı, yumruklu, sandalyeli kavga ettikleri iddia edildi. Terim'in, Aydoğdu'nun mekanına geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MEKANINA TAHTA ÇİT ÇEKMEK İSTEDİ

İzmir Alaçatı'da Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu'ya ait bir restoranda meydana gelen olayda Aydoğdu'ya ait kebapçının bitişik komşusu olan Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin, mekanına 2 metre yüksekliğinde tahta çit inşa ettirmek istedi. Bu nedenle bir tartışma yaşanırken, Bodrum'da bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de tartışmaya dahil olarak telefonla Selahattin Aydoğdu'yu aradı.

"FATİH HOCA BENİ TEHDİT ETTİ"

Aslında konuyla alakası olmadığını anlatan Aydoğdu, "Fatih Hocanın damadı yüksek bir duvar örmüş. Buna çarşı yönetimi izin vermiyor. Bu konuda benden şüphelenmişler. Fatih Hoca da beni aradı. Telefonla beni tehdit etti. 'Benim damadımın yanında neden dükkan açıyorsun' dedi. Ben de 'sana mı soracağım' dedim. 'O zaman benim Alaçatı'ya gelmem gerekiyor herhalde' dedi. 'Beni tehdit etme' dedim.

"KABADAYILIK YAPTI, KAÇTI VE GİTTİ"

Bodrum'dan uçakla buraya geldi. Geldi, kabadayılık yaptı, atıştık, kaçtı ve gitti. Kavgaya gelen adam kaçmaz. Yıllarca insanlara yutturmuş. Yıllarca insanlara yaptığı eziyetten dolayı onların ahını aldı ve bana denk geldi. Maç yeni başlıyor" diyerek Terim'e meydan okudu.

"ŞOV YAPMAYACAKSIN"

"Kavgaya gelen ama kavgadan adam kaçmaz" diyen Selahattin Aydoğdu, "Şov yapmayacaksın. Geldi 'Ben geldim' dedi. Ondan sonra birbirimize girdik. Beni tuttular, baktım ortadan kaybolmuş. Şikayetçi oldum ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Araya hatırlı insanları koyuyor ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Herkesin yapamadığını ben yapacağım. Zaten Türkiye'de sevilmeyen bir adam. Onun yüzünden herkes futboldan soğudu ama her yerde yine de o var" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Terim'in saat 23.00 sıralarında Bodrum'dan Alaçatı'ya gelerek iddiaya göre yanında şoförü, damatları Volkan Bahçekapılı, Ahmet Baran Çetin ve 2 korumasıyla birlikte Selahattin Aydoğdu'ya ait restorana gelme görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İn  Restoran  Basma  Anlarına  Ait  Güvenlik  Kamerası  Görüntüleri  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER