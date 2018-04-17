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Fatih Ürek'in Yarışmasında Hamile Gelin Cansu, Stüdyoda Fenalaştı

FATİH ÜREK'İN YARIŞMASINDA HAMİLE GELİN CANSU, STÜDYODA FENALAŞTI

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfak'ta yarışmasında fenalaşan Cansu'ya ilk müdahale stüdyoda yapıldı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : Fatih Ürek'in Yarışmasında Hamile Gelin Cansu, Stüdyoda Fenalaştı(5/10)1

Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfak'ta yarışmasının 27. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı.

STÜDYODA FENALAŞTI

Gelinim Mutfakta yarışmasına üçüncü hafta dahil olan Cansu, yayın esnasında rahatsızlık geçirdi. Hamile olan Cansu'ya ilk müdahale stüdyoda yapıldı.

RAHATSIZLIĞININ NEDENİ GAZ SANCISIYMIŞ

Daha sonra Gelinim Mutfakta doktorları tarafından muayene edilen Cansu'nun rahatsızlığına gaz sancısının sebep olduğu belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından bir süre dinlenen Cansu, yarışmaya geri döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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