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Fatih'te Kaldırımda Erkek Cesedi Bulundu

FATİH'TE KALDIRIMDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Fatih'te gece saatlerinde sokakta hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar telefona sarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 11:50
Puan Ver : Fatih'te Kaldırımda Erkek Cesedi Bulundu(9/10)5

Fatih'te gece saatlerinde sokakta erkek cesedi bulundu.

GÖREN TELEFONA SARILDI

Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi Şırlağan Sokak'taki kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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