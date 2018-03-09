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Fatih'te Spor Hocası İki Kişiyi Rehin Alıp Evini Ateşe Verdi

FATİH'TE SPOR HOCASI İKİ KİŞİYİ REHİN ALIP EVİNİ ATEŞE VERDİ

Fatih'te spor hocalığı yapan saldırgan, iki kişiyi rehin alıp evi ateşe verdi. Özel harekatın katıldığı operasyonla saldırgan yakalandı, rehineler kurtuldu.

Tarih : 09 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Fatih'te Spor Hocası İki Kişiyi Rehin Alıp Evini Ateşe Verdi(9/10)5

Fatih'te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekatın düzenlediği operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehin tutulan iki kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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