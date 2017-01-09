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Fatma Girik İyileşemedi
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fatma girik iyileşemedi

FATMA GİRİK İYİLEŞEMEDİ

Geçirdiği iki ameliyat sonrasında zor günler yaşayan Fatma Girik, sağlık durumu hakkında konuştu. Sürekli MR çektirdiğini ve hastaneye gittiğini söyleyen Girik, "Pek iyi değilim" diye konuştu.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:36
Puan Ver : Fatma Girik İyileşemedi(7/10)7


Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik (73), bir buçuk ay önce hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Kalça rahatsızlığı olduğu söylenen Fatma Girik'in doktoru Doç. Dr. Çağatay Öztürk, artık yürüyemez hale gelen sanatçının hayati tehlikeyi atlattığını açıklamıştı. İkinci ameliyatını da 10 gün sonra olan Girik, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sabah'ın haberine göre; üst üste ameliyat olan Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, "Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi. Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının usta ismi, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Fatma  Girik  İyileşemedi    haber

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