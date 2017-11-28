Fatma Girik kendisini gençlik yıllarından bu yana takip eden, yattığı hastanenin odasına kadar girme cesaretinde bulunan sapık hayranından şikayetçi oldu.

Oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Girik, şikâyet dilekçesine, gençlik yıllarında Beşiktaş'taki ikametine apartman boşluğundan girmeye çalışan bir genç bulduklarını söyleyerek durumu anlatttı.

BODRUM'A KADAR TAKİP ETMİŞ

Fatma Girik, çalıştığı mekânlara ve stüdyolara gelen şahsın, kendisini gizli gizli takip ettiğini söyledi. Uzun yıllar devam eden takıntılı hayranının annesinin Bodrum'daki evine bile geldiğini, kendisini Bodrum'da dahi takip ettiğini ileri sürdü. Girik, şahsın kendisini komşularına sorduğunu ve yaşadığı evin etrafındaki esnaftan kendisi hakkında bilgi almaya çalıştığını belirtti. Deneyimli oyuncu yıllar geçtiğini fakat hayranının peşini bırakmadığını anlattığı dilekçesinde, takıntının boyutunun artmasıyla huzurunun kaçtığını ve tedirginlik yaşadığını kaydetti.

ODASINA GİRDİ

Fatma Girik, geçtiğimiz yıl rahatsızlandığını ve tedavi görmek üzere kaldığı hastaneye hayranının, gece vakti ve gizlice girdiğini öne sürerek, kimseye görünmeden odasına girdiğini beyan etti. Girik, gözlerini açtığında şahsı karşısında gördüğünde büyük korku yaşamış

ÇIKARKEN MEKTUP BİLE BIRAKMIŞ

Annesinin ve hemşirelerin odaya girmesiyle hayranının odadan alelacele çıktığını ve çıkarken de kendisine bir mektup bıraktığını beyan eden Girik, kendisini takip ederek huzurunu bozan şahsın cezalandırılmasını istedi. Girik'in şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada