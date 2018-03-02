Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Faturayı F.Bahçe'ye kesti: Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha bilir

FATURAYI F.BAHÇE'YE KESTİ: GERGİNLİĞİN SEBEBİNİ ARKADAŞLAR DAHA BİLİR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güne, 2-2 biten Fenerbahçe maçı sonrası, "Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha iyi bilir" dedi.

Tarih : 02 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Faturayı F.Bahçe'ye Kesti: Gerginliğin Sebebini Arkadaşlar Daha Bilir(9/10)5

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Çok basit goller yedik. Rakibi avantajlı hale getirdi yediğimiz goller. Kırmızı kartlar gördük. İyi şeyler değil. Oynatılmamak üzere bir maç oldu." dedi.

"HERKES KENDİ AÇISINDAN BAKIYOR"

Gerginlikle ilgili görüşü istenen Şenol Güneş, "Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha iyi bilir. Herkes kendi açısından bakıyor. Futbol dışı şeyler konuşuluyor onlara girmek istemiyorum, havadan bahsedelim, sudan bahsedelim. Yorumcular konuşsun." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Faturayı  Fbahçe  Ye  Kesti  Gerginliğin  Sebebini  Arkadaşlar  Daha  Bilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER