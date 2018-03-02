FATURAYI F.BAHÇE'YE KESTİ: GERGİNLİĞİN SEBEBİNİ ARKADAŞLAR DAHA BİLİR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güne, 2-2 biten Fenerbahçe maçı sonrası, "Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha iyi bilir" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Çok basit goller yedik. Rakibi avantajlı hale getirdi yediğimiz goller. Kırmızı kartlar gördük. İyi şeyler değil. Oynatılmamak üzere bir maç oldu." dedi.
"HERKES KENDİ AÇISINDAN BAKIYOR"
Gerginlikle ilgili görüşü istenen Şenol Güneş, "Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha iyi bilir. Herkes kendi açısından bakıyor. Futbol dışı şeyler konuşuluyor onlara girmek istemiyorum, havadan bahsedelim, sudan bahsedelim. Yorumcular konuşsun." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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