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fazla kalsiyum alımı kalp krizi ve alzheimer yapabilir

FAZLA KALSİYUM ALIMI KALP KRİZİ VE ALZHEİMER YAPABİLİR

Op. Dr. Halil Buldu, yüksek miktarda alınan kalsiyumun oluşabilecek kemik kırıklarını azaltmadığını, aksine kalp krizi riski ve böbrek taşı oluşumu hatta alzheimer gibi hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabileceğini söyledi.İstanbul...

Tarih : 06 Aralık 2016, 15:44
Puan Ver : Fazla Kalsiyum Alımı Kalp Krizi Ve Alzheimer Yapabilir(0/10)


Op. Dr. Halil Buldu, yüksek miktarda alınan kalsiyumun oluşabilecek kemik kırıklarını azaltmadığını, aksine kalp krizi riski ve böbrek taşı oluşumu hatta alzheimer gibi hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabileceğini söyledi. İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Halil Buldu, kemik erimesini engellemek için alınması önerilen kalsiyum preparatları sanıldığı kadar masum olmadığını söyledi.



Gıdalarla birlikte doğal yolla alınacak kalsiyum yerine verilen kalsiyum preparatlarının kemik erimesinden korumadığının altını çizen Buldu, "Daha doğrusu bu yüksek miktarda alınan kalsiyum oluşabilecek kemik kırıklarınızı azaltmamaktadır" dedi. Kalsiyum içeren vitamin preparatları ile fazla alınan kalsiyumun hepsi kemiklerinize dolmadığını bildiren Op. Dr. Halil Buldu, "Bunun yerine kalbinizi tıkamak üzere olan aterom plaklarının yapısına katılarak kalp krizi riskini tetikleyebileceği gibi böbreklere giderek böbrek taşı oluşumuna da katkıda bulunabilir. Bu kalsiyum içeren vitaminler genelde yanlarında başka metallerde (Çinko, Krom, Demir,..) bulunduran kombinasyonlar şeklinde olduğundan beyinde metal birikimine yol açarak alzheimer gibi hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir" diye konuştu.



Kalsiyumun bağırsaklardan emilimini sağlayan D vitamininde bu kalsiyum diyetine eklenmesi gerektiğini söyleyen Buldu, ya da güneş ışığı yoluyla ciltten sentezlenmesi ile organizmaya dahil olması gerektiğini, "Bu şekilde kemik mineralizasyonu ölçümlerde artmakta, günlük hayatta görülebilen kırıklarda anlamlı oranda etkilenme olmamaktadır. Kemik erimesini azalttığı kanıtlanmış anti-osteoporoz ilaçlar bulunmaktadır fakat bunlar da belli riskler barındırdığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen şekilde kemik yoğunluk ölçümünde -2,5 ve aşağısında en az 2 değeri bulunan kişilere başlanmalıdır" ifadelerini kullandı.



İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Halil Buldu, kemik erimesi hiç başlamaması, başladı ise ilerlememesi ya da kemik erimesine bağlı kırık gelişmemesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Vücut ağırlığınızla yere doğru yüklendiğiniz ve bu sayede kemiklerinize basınç uyguladığınız tipte (yürüyüş, dans etmek, basketbol, tenis,..) sporu hayatımızda kalıcı hale getirmek. Vitamin hapları ile doğal olmayan yollarla alınacak kalsiyum yerine gıdalarla (Brokoli, kereviz, dereotu, balık, süt ürünleri), kalsiyum ve D vitamini alımını arttırmak. Alkol tüketimini azaltmak. Sigara kullanmamak. Kadınlar için menapozun 5'inci yılından sonra (menapoz sonrası hormon preparatı başlanması uygun görülmediyse), erkekler için 70 yaşları civarında kemik yoğunluğuna bakılarak eğer gerekli ise anti-osteoporoz ilaç başlamak".



 



kaynak:manisa

 








Etiketler: Fazla  Kalsiyum  Alımı  Kalp  Krizi  Ve  Alzheimer  Yapabilir    haber

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