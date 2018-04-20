Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında istenmeyen olaylar yaşandı.

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.

KORİDORDA BÜYÜK KARGAŞA YAŞANADI

Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti.

Fenerbahçeli futbolcular sahada hakemin vereceği kararı beklerken, diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük kargaşa yaşandı.

Olaylardan yaklaşık yarım saat sonra maçın hakemler tarafından tatil edildiği açıklandı.

Fenerbahçeli futbolcular da maçın tatil edildiğini öğrenince soyunma odasına gitti.

Maç hakkındaki nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

YABANCI MADDELER İLK YARIYI DA DURDURDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle de maç yaklaşık 5 dakika durdu.

İlk yarının son bölümünde Beşiktaşlı Ricardo Quaresma korner atışı kullanırken sahaya yabancı maddeler atıldı.

Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan önce dördüncü hakemin yanına geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesiyle orta sahaya gelen Kalkavan, yardımcılarını da yanına çağırdı.

Yabancı maddelerin atıldığı tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Kalkavan, yaklaşık 5 dakika sonra müsabakayı yeniden başlattı.

Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddenin hemen öncesinde de Querasma, atılan yabancı cisimler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı.

Kaynak: haberinburada