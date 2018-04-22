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FB-BJK derbisinde olay çıkaran 15 kişi kayıp!

FB-BJK DERBİSİNDE OLAY ÇIKARAN 15 KİŞİ KAYIP!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olaylara karıştığı tespit edilen kişilerden 15'i ilginç bir şekilde sırra kadem bastı. Polis söz konusu zanlıların maçtan sonra evilerine uğramadıkları bilgisini verdi.

Tarih : 22 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Fb-Bjk Derbisinde Olay Çıkaran 15 Kişi Kayıp!(7/10)3

Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Örgüt şüphesiyle çok yönlü yürütülen soruşturmada sahaya yabancı madde atılmasıyla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen ancak maç sonrası evlerine hiç gitmeyen 15 şüpheli her yerde aranıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralandığı olayların sırrının bu kişilerin yakalanıp, sorguya çekilmesinden sonra aydınlığa kavuşturulması bekleniyor.

BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

Stattaki tüm görüntüleri tek tek inceleyen polis olaylarda başrol oynayan 15 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Bu kişilerin evlerine giden polis yakınlarından 'maçtan sonra hiç gelmedi' yanıtı alınca soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık ve Emniyet olayın örgütlü bir biçimde organize edilip edilmediğini, gözaltındaki ve firarda olan şüphelilerin bağlantıları ile ortaya çıkaracak.

"DAVACIYIM ÇÜNKÜ TARAFTAR DEĞİLLER"

"Bu kişiler bir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalar şikayetçi olmazdım ama olay çıkartmaya gelmişler."

Polise olayla ilgili evinde ifade veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ifadeleri kayıtlandı: Tolga ile rakip taraftar arasında sözlü tartışma olduğunu görünce müdahale etmek istedim. Sakinleştirmek için oraya gittim. Arkam dönükken kim tarafından atıldığını göremediğim bir cisim başıma isabet etti. Tünele girişte de atılan yabancı maddeler ve başımdan aldığım darbe nedeniyle sendeleyip düştüm.

KENDİMİ İYİ HİSETMEDİM

Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye götürdüler. Bu kişiler hiçbir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalardı şikayetçi olmazdım. Bu kişiler taraftar değil. Sırf olay çıkarmak için maça gelen kötü niyetli kişiler. Bu yüzden şikayetçiyim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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