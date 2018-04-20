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FB TV'de Şenol Güneş için olay sözler: Kafasında yara gözükmüyor

FB TV'DE ŞENOL GÜNEŞ İÇİN OLAY SÖZLER: KAFASINDA YARA GÖZÜKMÜYOR

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardında FB TV spikeri Fatih Demirkol, "Şenol Güneş'in kafasında yara olduğunu görmüyoruz" dedi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 01:50
Puan Ver : Fb Tv'de Şenol Güneş İçin Olay Sözler: Kafasında Yara Gözükmüyor(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbinin yarıda kalmasının ardından FB TV'de gündem yaratacak ifadeler kullanıldı.

FB TV'de yorum yapan Kemalettin Şentürk, "Bir tek camia üzerinden adalet sağlanmaya çalışılıyor. Kılıfına uydurulmaya çalışılıyor. Ortada verilen çok büyük emek var. Bir camianın kupa kazanmasından bahsediyoruz. Türkiye Futbol Ligleri, Fenerbahçe'ye karşı oynanıyor. Bu bize hep yaşatıldı." ifadelerini kullandı.

"MAÇ BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARIN PROVAKATİF HAREKETLERİ SONUCUNDA TATİL EDİLDİ"

FB TV Spikerlerinden Fatih Demirkol, "Beşiktaşlı oyuncuların provakatif hareketleri sonucunda maç tatil edildi. Adalet sağlanmıyor. Tek tarafa dal kesiliyor. Olay anında kafasında yara olduğunu görmüyoruz, görüntüleri incelediğimde kafasına bir cismin isabet ettiğini göremedik. TFF'yi göreve davet ediyoruz, hak meselesini gözden geçirsinler. Maçın başından itibaren yaşananları incelesinler." şeklinde konuştu.

"NE OLDU DA MAÇ YARIM KALDI?"

Açıklamalarına devam eden Fatih Demirkol, "Hasan Çetinkaya'nın zamanında kafası yarıldı ve maç bitirildi. Bu kez ne oldu da maç yarım kaldı? Galatasaray ile oynadığımız sulu derbide bir sürü şey atıldı ama hakemler maçı bitirdi." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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