F.BAHÇE'DEN DERBİ AÇIKLAMASI: TOLGA ZENGİN TRİBÜNLERİ TAHRİK ETTİ
Fenerbahçe, yarıda kalan Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu." açıklamasında bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından, sarı-lacivertli kulüp bir açıklama yayınladı.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada 'Ağır tahrik' ifadelerine yer verildi.
" TOLGA ZENGİN VE MUSTAFA PEKTEMEK TRİBÜNLERİ TAHRİK ETTİ"
İşte Beşiktaş maçı sonrasında Fenerbahçe'den yapılan açıklama...
"enerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek'in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.
Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.
Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."
Kaynak: haberinburada
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