FBI BAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI! 'AYRINTILAR AZ SONRA' DEDİ
ABD Başkanı Donald Trump FBI başkanlığı için Christopher A. Wray'i aday göstereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey'den boşalan yere Christopher A. Wray'ı aday olarak göstereceğini duyurdu.
Sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden, eski Adalet Bakanlığı yetkilisi Wray'i FBI Direktörü adayı olarak açıklayan Trump, "Mükemmel bir sicili olan Christopher A. Wray'i FBI'ın yeni direktörü olarak aday göstereceğim. Ayrıntılar gelecek." ifadesini kullandı.
Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermişti.
kaynak:milliyet
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